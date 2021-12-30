Самара, 30 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Движение транспорта по ул. Галактионовской в Самаре временно ограничат из-за строительства новой станции метрополитена. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Сообщается, что с 10 января 2022 года до 31 декабря 2024 года по улице Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской будет временно ограничено движение транспорта.

В связи с этим будет изменена схема движения трамвайных маршрутов 5, 15, 20, 20к и 22.

Чиновники попросили жителей заранее планировать свои маршруты следования.