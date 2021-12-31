Москва, , 04:11 — REGNUM Изменить миграционную политику предложил депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Делягин Delyagin.ru

«Давайте введем визовый режим с неинтегрирующимися с нами странами и странами, ущемляющими нашу культуру, дадим работу сначала своим гражданам, обяжем работодателя оплачивать социализацию гастарбайтеров и отвечать за их правонарушения, а нежелающих это делать накажем как за работорговлю», — сказал Делягин.

Также он предлагает выслать из страны «гастарбайтеров, не имеющих достойную работу, за их счет».

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