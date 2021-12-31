Москва, 31 декабря, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Изменить миграционную политику предложил депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Давайте введем визовый режим с неинтегрирующимися с нами странами и странами, ущемляющими нашу культуру, дадим работу сначала своим гражданам, обяжем работодателя оплачивать социализацию гастарбайтеров и отвечать за их правонарушения, а нежелающих это делать накажем как за работорговлю», — сказал Делягин.

Также он предлагает выслать из страны «гастарбайтеров, не имеющих достойную работу, за их счет».