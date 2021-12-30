Москва, , 15:12 — REGNUM Корпоративная библиотека Alpina Digital, входящая в издательскую группу «Альпина», рассказала о том, что читали, слушали и смотрели корпоративные подписчики библиотеки в 2021 году.

Книга Марина Каширская © ИА REGNUM

Alpina Digital сегодня это: 4 581 — книг, аудиокниг, видео и тестов сейчас в библиотеке, 831 — новинка появилась в библиотеке за год, 67% — пользователей входят в библиотеку с мобильных устройств, 56% — пользователей слушают аудиокниги, 42% — пользователей предпочитают чтение. К многолетним читающим лидерам — Росатому, МТС и Газпромнефти — в этом году присоединились РЖД, Ростелеком, Альфа-Банк, X5 Retail Group, Трансмашхолдинг, Tele2.

Тематически рейтинг корпоративных предпочтений почти полностью совпадает с рейтингом розничных продаж бумажных и электронных книг издательства в целом. В стартовавшем в конце 2020 года направлении Альпина.Проза лидирует переиздание антиутопии «1984» Оруэлла, а также роман Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка».

Топ-10 книг библиотеки в 2021 году:

Стивен Кови. «Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности».

Марк Мэнсон. «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо»

Элияху Голдратт. «Цель. Процесс непрерывного совершенствования»

Михаил Зыгарь. «Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900−1917»

Бенджамина Грэм. «Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию»

Джордж Оруэлл. «1984»

Никита Непряхин. «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию»

Отто Крегер, Джанет Тьюсен. «Почему мы такие? 16 типов личности, определяющих, как мы живем, работаем и любим»

Дэниел Ергин. «Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть»

Никита Непряхин. «Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению».

Топ-10 аудиокниг библиотеки: