София, , 15:11 — REGNUM Министр регионального развития и благоустройства Болгарии, вице-премьер Гроздан Караджов назначил председателем правления Агентства дорожной инфраструктуры (АДИ) Болгарии финансиста Тодора Василева. Об этом 30 декабря сообщило bTV.

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Соответствующим распоряжением исполняющий обязанного главы АПИ инженер Ивайло Денчев переведен на другую работу. Как ожидается, новый руководитель ведомства приступит к исполнению своих обязанностей 3 января.

Т. Василев имеет степень магистра и делового администрирования. Ранее он являлся членом парламента Болгарии от партии «Есть такой народ», а до этого — занимал должность финансового менеджера в крупной строительной ассоциации.

Агентство дорожной инфраструктуры Болгарии является подразделением Минрегионразвития Болгарии. Учреждение контролирует содержание основных автомагистралей страны, а также строительство и благоустройство региональных дорог.