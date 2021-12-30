София, 30 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Министр регионального развития и благоустройства Болгарии, вице-премьер Гроздан Караджов назначил председателем правления Агентства дорожной инфраструктуры (АДИ) Болгарии финансиста Тодора Василева. Об этом 30 декабря сообщило bTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Соответствующим распоряжением исполняющий обязанного главы АПИ инженер Ивайло Денчев переведен на другую работу. Как ожидается, новый руководитель ведомства приступит к исполнению своих обязанностей 3 января.

Т. Василев имеет степень магистра и делового администрирования. Ранее он являлся членом парламента Болгарии от партии «Есть такой народ», а до этого — занимал должность финансового менеджера в крупной строительной ассоциации.

Агентство дорожной инфраструктуры Болгарии является подразделением Минрегионразвития Болгарии. Учреждение контролирует содержание основных автомагистралей страны, а также строительство и благоустройство региональных дорог.