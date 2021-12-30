Новосибирск, 30 декабря 2021, 15:11 — REGNUM Сообщения о минировании торгово-развлекательных центров Новосибирска не подтвердились. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области
«Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительные органы устанавливают причастных к распространению ложного сообщения», — уточнили в АТК.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня утром, 30 декабря, были эвакуированы посетители и сотрудники десяти торговых центров Новосибирска.
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