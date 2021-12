Джакарта, , 17:48 — REGNUM Австралийский рок-музыкант Кевин Паркер из группы Tame Impala объединился с индонезийским производителем обуви Sepatu Compass, чтобы выпустить лимитированную коллекцию кроссовок. Об этом артист рассказал в своем Instagram-аккаунте 29 декабря.

Новое сотрудничество Sepatu Compass и Tame Impala выйдет под названием Artificial Vibration («Искусственная вибрация») и будет состоять из трех различных типов кроссовок. Каждый тип будет представлять одну из песен Tame Impala. Первый — низкий летний кроссовок с рисунком в формы волны — представляет песню The Less I Know The Better. Второй посвящен песне Yes, I'm Changing, а третий — ссылается на песню Lost In Yestrday.

https://www.instagram.com/p/CYCP7BSvANl/

Кевин Паркер написал: «Привет, Индонезия! Для меня большая честь объявить об особой коллекции с Sepatu Compass, где они превратили мою музыку в графику! Супер крутая идея».

