Варшава, 30 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Депутат польского Сейма от оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Павел Коваль в эфире Radio Jedynka заявил, что «польское правительство должно решительно выступить против требований России к НАТО».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«В текущих условиях необходимо единство польской оппозиции и даже, по возможности, сотрудничество с властью. Это вопрос национальной безопасности. Шутки окончены. Требования России к НАТО могут повлиять на безопасность Польши. На Западе активизировались силы, склонные к уступкам России. Мы же должны добиться, чтобы ультиматумы Москвы были проигнорированы», — заявил депутат.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сказал, что является противником уступок в отношении России. А ультиматум Москвы в адрес НАТО о прекращении расширения альянса на восток он назвал «недопустимым».

Напомним, Россия направила Западу предложения договориться по ряду вопросов, чтобы снизить военно-политическое напряжение в Восточной Европе. Среди ряда требований — вывести вооружения НАТО из стран региона, а также прекратить расширение блока на восток.