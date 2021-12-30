Лондон, , 15:05 — REGNUM Во время торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась почти до $1000 за тысячу кубометров. Это 30 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

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По информации торговой площадки, январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет $1018 за тысячу кубометров.

При этом общее снижение цены голубого топлива в Европе составляет порядка 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова наращивать добычу газа и поставлять его в Европу в любых объёмах, но при условии заключения долгосрочных контрактов.