Москва, 31 декабря, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Запретить микрофинансовые организации предложил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Мы уже несколько лет назад, наша фракция, неоднократно говорила, что вся эта деятельность микрофинансовых организаций, которая касается физических лиц, ну это чёткое преступление, это разорение наших граждан, это жулики. И, по большому счету, можно было всё это ликвидировать уже давным-давно и забыть, оставив там МСП, о чём нам говорил Центробанк, некоторые другие варианты льготного кредитования, которые идут через этот механизм, но между тем мы якобы регулируем», — отметил Куринный.

Он не видит смысла в ограничении микрофинансовых организаций в размере процентной ставки по кредитам.

«Зачем мельчим? Уменьшаем проценты длительное время? Создаём какие-то предпосылки?» — указал он.

«Наша фракция требует опять же прекратить эти махинации, ликвидировать эти микрофинансовые организации», — заявил депутат.

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