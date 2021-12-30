Москва, 30 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Российская вакцина оказалась наиболее эффективной от коронавируса. Об этом 30 декабря заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вакцина «Спутник V»

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«Спутник» активно продвигаем и видим, что он показывает результаты как лучшая вакцина в мире», — заявил Дмитриев.

По его словам, привитые «Спутником» люди в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты.

При этом российская вакцина способствует снижению смертности от коронавируса в разы больше, чем другие вакцины.

«Мы видим, что «Спутник», в том числе «Спутник Лайт» хорошо бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, которые имеют короткое время действия», — указал он.

«По последним данным «Спутник» хорошо работает с «Омикроном» и падаёт по эффективности гораздо меньше… а «СпутникЛайт» резко повышает эту защиту», — продолжил Дмитриев.