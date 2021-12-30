Баку, , 15:02 — REGNUM Причиной взрыва в Сабаильском районе Баку возле гостиницы Flame Towers, который произошёл утром 30 декабря, стала утечка газа. Об этом сообщил агентству Trend глава пресс-службы «Азеригаз» Эльданиз Велиев.

Взрыв Niklas Freidwall

«Взрыв произошёл в результате утечки газа во время ремонтных работ, которые проводили сотрудники исполнительной власти Баку. В результате двое из них пострадали», — сказал Велиев.

Он отметил, что инцидент случился из-за проявленной неосторожности. Представитель «Азеригаз» подчеркнул, что компания не несёт ответственности за взрыв, так как работы велись на линии, которая не входит в зону её ответственности.

Напомним, двух пострадавших в ходе взрыва в Баку увезли в медучреждение на машине скорой помощи.

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