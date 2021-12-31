Москва, , 01:20 — REGNUM Формировать реестр дропов, то есть подставных лиц для промежуточного проведения банковских операций, предложил ЦБ депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Луговой Ldpr61.ru

«На сегодняшний момент мы наблюдаем, когда организаторы незаконных ставок на спорт, онлайн казино, финансовых пирамид и иные недобросовестные участники рынка массово используют банковские счета и карты, оформленные на подставных лиц. То есть используют так называемую систему перевода денег между физлицами, система, так называемая В2В. Так вот, даже уже появился сленг такой, так называемые дропы, которые делятся на две категории: одна группа — это осознанные, которые открывают банковские счета и третьим лицам передают все свои данные, другие — являются целями мошенников. И на сегодняшний день суммы просто гигантские переходят», — пояснил Луговой.

В этой связи парламентарий предлагает Центральному банку формировать реестр дропов и выявлять аномалии, связанные с пунктами выдачи банковских карт.

Также он рекомендует регулятору уделить повышенное внимание оценке достаточности внутренних процедур кредитных организаций, направленных на пресечение открытия счетов на подставных лиц.

«Мы рекомендуем Центральному банку выпустить требования о пресечении деятельности дропов, обязательные к исполнению кредитными организациями, а не только ограничиваться методическими рекомендациями», — сказал депутат.

Кроме того, Луговой предложил в Госдуме рассмотреть вопрос о законодательных инициативах для борьбы с этим явлением.

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