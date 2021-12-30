Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга разрешила начать проектно-изыскательские работы для проектирования и строительства Большого Смоленского моста через Неву.

Нева Анна Горохова © ИА REGNUM

«Выдан ордер для проведения проектно-изыскательских работ на Дальневосточном проспекте и улице Коллонтай для проектирования и строительства Большого Смоленского моста», — сообщили 30 декабря в ГАТИ.

Новый мост длиной 1570 метров в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай соединит два берега Невского района и Красногвардейский район. Строительство моста планируется в 2023—2028 годах за счет средств от перерегистрации «Газпрома» в Петербурге. Мост станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.

В связи с разрешением начать работы для минимизации нагрузки на транспортное движение их проведут в новогодние праздники. В связи с этим с 3 января по 11 января будет ограничено движение по Дальневосточному проспекту от Зольной ул. до Воркутинской ул. и улице Коллонтай от Дальневосточного пр. до Нерчинской ул.

Добавим, что По Большому Смоленскому мосту, на котором будет шесть полос движения, запустят общественный транспорт.

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