Варшава, 30 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в эфире Radio Zet рассказал, что абсолютное большинство умерших в республике с диагнозом COVID-19 были невакциринованы от этого вируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Около 75% умерших были невакцинированы. Это большой процент, который говорит об эффективности вакцинации. В то же время эффективность не гарантирована. Однако сейчас важно все, что снижает вероятность тяжелого течения болезни и летального исхода», — заявил он.

Министр добавил, что среди умерших, которые были вакцинированы, около 70% имели серьезные хронические заболевания.