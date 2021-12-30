Москва, , 14:55 — REGNUM Перенос молодёжного чемпионата мира по хоккею на июнь 2022 года стал бы правильным решением. Об этом 30 декабря заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если ситуация будет складываться нормально, то, может, в июне турнир там и пройдёт. Это было бы нормальным решением», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он добавил, что отмена турнира была единственным правильным выходом из сложившейся ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею было прервано из-за случаев заражения коронавирусом среди игроков. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что турнир может быть проведён летом 2022 года.

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