Киев, , 14:55 — REGNUM Возможность того, что после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, последний позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не исключил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Его слова 30 декабря приводит агентство УНИАН.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить», — сказал он.

При этом Никифоров отметил, что в настоящее время не согласованы ни формат, ни время такого возможного разговора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президенты Украины и Грузии не получат поздравлений с наступающим Новым годом от российского лидера Владимира Путина.