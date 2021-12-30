Лос-Анджелес, США, , 17:51 — REGNUM Дебютный альбом An Evening With Silk Sonic американских ритм-н-блюз исполнителей Бруно Марса и Anderson .Paak (настоящее имя — Андерсон Пак), объединившихся в дуэте Silk Sonic, набрал один миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Об этом 29 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

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Эта пластинка стала первой для музыкантов под названием Silk Sonic. Их дебютный сингл Leave The Door Open, вышедший весной 2021 года, стал вирусным хитом в социальной сети TikTok. Сам дуэт был номинирован на четыре премии «Грэмми» в 2022 году, включая категории «Запись года», «Песня года», «Лучшее R&B исполнение» и «Лучшая R&B песня».

https://twitter.com/chartdata/status/1475391013862715392

В записи альбома также принял другой ритм-н-блюз исполнитель Thundercat (настоящее имя — Стивен Ли Брунер).

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