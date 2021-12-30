Москва, , 14:55 — REGNUM Поддержка Турцией предложений России о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Москвой и НАТО. Об этом 30 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова внести позитивный вклад в отношения РФ и НАТО.

«Реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних российских предложений по проблематике гарантий безопасности», — сказала Захарова.

Она добавила, что Россия настроена поддерживать контакт с Турцией в интересах создания необходимой политико-дипломатической атмосферы и продвижения диалога по тематике безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на переговорах, которые пройдут в Женеве 10 января, Россия намерена добиться от США твердых гарантий своей безопасности.

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