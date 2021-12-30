Астана, 30 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Председателем Верховного суда Казахстана был избран Нурсерик Шарипов. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба сената республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«По представлению президента страны Касым-Жомарта Токаева сенаторы избрали судью Верховного суда Республики Казахстан. Им стал — Нурсерик Шарипов», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что ранее новый верховный судья был председателем Карагандинского областного суда. Его судейский стаж превышает 25 лет. Шарипов начинал карьеру от районного судьи в Алма-Ате.

Напомним, в феврале 2021 года судью Верховного суда Казахстана Мейрама Жангуттинова задержали сотрудники Антикоррупционной службы совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда. Его обвинили в получении взятки в размере $8 тыс.