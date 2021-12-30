30 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли в тюрьму в городе Рустави.

Оксана Переможенко, , 16:05 — REGNUM Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли в тюрьму в городе Рустави. Об этом 30 декабря сообщила невеста политика, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько на своей странице в социальной сети Facebook. По словам политика, это произошло ночью и было сделано «насильно».

Николай Александрович Ярошенко. Заключённый. 1878

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах PavlovskyNews, VESTI, Klymenko Time, «Новое Издание». Многие отметили, что Саакашвили перевезли в тюрьму на законных основаниях.

«Потому, что он преступник», — пишет Вадим Ш.

«Нардеп лучше б побеспокоилась об украинских гражданах, благодаря которым имеет то, что имеет. И занялась работой. А не про своего любовника галдеть налево и направо…» — добавила Yanichka M.

«К нему отнеслись как к обычному зеку! Каким он и является», — написал «Идущий за правдой».

«А как он хотел? Всё — как и должно быть! Совершил преступление — призвали к ответу», — отреагировал Вася.

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

«Она реально думает, что этот персонаж кому-то интересен, кроме нее самой?» — задался вопросом Vladyslav.

«Зека этапировали в тюрьму. Все правильно, все по закону…» — отреагировала «Соната».

"Человек незаконно пересек границу государства. По идее, хотел организовать государственный переворот. Логично, что он арестован и помещен под стражу…» — написала Татьяна.

«Девочку, похоже, тоже спасать нужно…» — добавила Татьяна А.

«А девушке когда на работу? У Саакашвили есть семья», — отметил Артур.

«Кому они ещё интересны?» — спросила Elena.

«Прям царь, еще б пожаловались, что ему джакузи не предлагают», — пишет Эдуард.

«Какая с ним драма вечно… Перевод из госпиталя — похищение, занос в палату — избиение… По такой логике, его прыжки по крышам были бомбардировкой, а прорыв границы — вторжением, что ли?..» — с сарказмом задался вопросом Павел.

«Дали на свою голову гражданство, теперь постоянно вовлечены в этот инфомусор…» — посетовал «Я».

"Под суд Мишико. За войну 08.08.08. Галстук ждет…» — отреагировал Дмитрий.

«Это просто нечеловечно в три часа ночи будить человека. В Гаагу обращаться надо», — иронизирует Александр.

«А он думал, его уговорами и пряником в тюрьму завлекать будут», — смеется Константин А.

Арест Михаила Саакашвили Police.ge

«Пускай не переживет, Европа ну очень сильно выражает свою озабоченность…» — с сарказмом добавил Владимир.

«Саакашвили на себе проверит «реформы» в грузинских тюрьмах. Судя по его истерике, очень ждут его в камере доброжелатели», — пишет Виталий П.

«Ну если он отказывается сам передвигаться, как по-другому?» — задался вопросом Offspring.

«Он думал на больничке 6 лет перекантоваться?» — не понимает Alexander.

«Хроники симулянта. Я надеюсь, Ясько там же останется и откажется от депутатской зарплаты?» — написал Viktor.

«У нас своих проблем выше крыши, и, кроме нас, они никого не волнуют, и у нас нет защиты от государства, почему мы должны думать за какого-то Михо?» — возмутилась Julia.

«А он хотел весь срок в госпитале отмотать?» — подытожил Ajto.