Москва, , 14:54 — REGNUM Для динамики нефтяных котировок в 2022 году будут наиболее значимыми несколько факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтехранилище Nigel Chadwick

«Во-первых, пандемия коронавируса, которая пока не побеждена, а значит, может оказывать негативное давление на спрос, пока ВОЗ не объявит об окончательной победе над опасным вирусом.

Текущий дефицит на рынке нефти может достаточно легко смениться избытком предложения. Напомним, что Международное энергетическое агентство и ОПЕК прогнозируют замедление темпов роста спроса на нефть в 2022 году.

Во-вторых, возможная отмена антииранского нефтяного эмбарго в случае, если Иран и США вновь вернутся к «ядерной сделке», которая была заключена при президенте Обаме и отменена его преемником Трампом.

Но если это действительно случится, на рынке может возникнуть избыток предложения. Однако мы считаем такой сценарий развития событий маловероятным, хотя не исключаем его полностью.

В-третьих, решения ОПЕК+ по поддержке баланса нефтяных котировок. Так, уже 4 января 2022 года на министерской встрече ОПЕК+ будет обсуждаться вопрос о продлении в январе действующего соглашения об увеличении добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Если действующие квоты на добычу останутся без изменений, нефтяной рынок либо не отреагирует на это событие, либо, если спрос на нефть в январе снова начнёт падать, то котировки будут снижаться.

Однако есть и другой вариант (на наш взгляд, менее вероятный), предполагающий, что из-за локдаунов в Европе и распространения в мире штамма «Омикрон», спрос на нефть снизится, из-за чего ОПЕК+ в январе примет решение о приостановке увеличения добычи нефти.

В этом случае нефтяные цены могут резко вырасти, в том числе до $90 за баррель, при условии, разумеется, что ожидаемое в 2022 году замедление спроса на нефть не перерастёт в обвал спроса.

Дополнительным риском для нефтяного рынка в 2022 году может стать увеличение добычи нефти вне ОПЕК+, и прежде всего в США.

По прогнозам Международного энергетического агентства и минэнерго США, в 2022 году нефтедобыча в США выйдет на докризисный уровень, увеличившись примерно на 1,1 млн баррелей в сутки к уровню добычи 2021 года.

Согласно прогнозу МЭА, предложение нефти в следующем году могут также резко увеличить Канада и Бразилия. Если эти сценарии реализуются, то на рынке нефти в 2022 году возникнет избыток предложения нефти примерно в 2 млн баррелей в сутки.

Этот сценарий гораздо более вероятен, чем профицит предложения в результате предполагаемой отмены антииранского эмбарго.

Ещё одним риском для нефтяного рынка является достаточно быстрый переход многих стран на возобновляемые источники энергии, что может вызвать сокращение потребления нефти.

Но этот риск, скорее всего, носит долгосрочный характер: в моменте возобновляемые источники энергии не способны полностью вытеснить углеводороды.

Ожидается, что цена нефти марки Brent в 2022 году может колебаться в коридоре $65−90 за баррель», — дала прогноз на 2022 год эксперт.

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