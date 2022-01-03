Москва, , 00:01 — REGNUM С предложением принять федеральную программу по строительству и реконструкции очистных сооружений обратилась к главе правительства РФ Михаилу Мишустину зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Чистая вода Wikimedia Commons

«Учитывая актуальность указанной проблемы, а также отсутствие достаточных средств в региональных бюджетах, прошу Вас рассмотреть возможность разработки и принятия на федеральном уровне программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений в Российской Федерации», — говорится в письме на имя Мишустина.

Принятие программы позволит значительно уменьшить экологический ущерб от сброса загрязнённых сточных вод в окружающую среду, снизить загрязнение наших водоёмов и рек и, в конечном итоге, сохранить наше основное богатство — водные ресурсы для будущего поколения, отметила Школкина.

В настоящее время в рамках федерального проекта «Чистая вода» реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки, что очень востребовано в регионах, особенно, где низкое качество подаваемой питьевой воды и высокий уровень изношенности инфраструктуры, говорится в документе.

Вместе с тем, на федеральном уровне отсутствует программа по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений, хотя указанная проблема является также актуальной и востребованной у жителей регионов.

«Понятно, что каждый регион пытается по-своему решить эту задачу, но из-за масштабности вопроса и высокой финансовоёмкости проектов (стоимость одного проекта от 700 млн до 1,2 млрд рублей), решение застоявшейся проблемы практически не сдвигается с мёртвой точки», — отметила Школкина.

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