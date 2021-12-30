Варшава, , 14:52 — REGNUM Сейм Польши 30 декабря принял поправки к закону о дорожном движении. Они предусматривают, что с 1 января 2022 года будут существенно увеличены штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Polskie Radio.

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В новой редакции закона предусмотрено, что минимальным размер штрафов за такие нарушения будет повышен до 8 тысяч злотых (1740 евро). При этом, в суде этот штраф могут повысить до 30 тысяч злотых (6500 евро).

С середины 1990-х годов и по сей день за нарушение ПДД, грозящее здоровью и жизни пешеходов, а также за превышение скорости, водитель должен заплатить минимум 1500 злотых (около 325 евро).