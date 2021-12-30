Апастовский район, Татарстан, 30 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Татарии сотрудники ГИБДД пришли на помощь колонне автомобилистов, которые не могли двигаться в условиях нулевой видимости. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудников планируют поощрить.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

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Колонна из 27 автомобилей из-за сильнейшей метели не смогла двигаться в Апастовском районе Татарии. Инцидент произошел в вечернее время на автотрассе Казань — Ульяновск. Автоинспекторы помогли двоим водителям вызволить их машины из сугроба, чтобы продолжить движение.

У многих водителей заканчивался бензин и они могли в мороз остаться на трассе без топлива. Полицейские сопроводили колонну к ближайшей заправочной станции.

«Шесть километров инспекторы, меняя друг друга, бежали через метель, чтобы показать дорогу и вывести людей из снежной ловушки. В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников», — отметила Ирина Волк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 28 декабря работают две ледовые переправы. Первую переправу с одного берега реки Волги до другого открыли между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые. Вторая ледовая переправа действует в Мамадышском районе через реку Кама.

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