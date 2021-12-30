Ярославль, , 14:53 — REGNUM Правительство Ярославской области пообещало не давать ход заключению инвестсоглашения по передаче Центрального рынка в Ярославле в частную собственность без детального рассмотрения на площадке правительства. Об этом в своём ответе депутату Алексею Малютину сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Роман Колесов.

Центральный рынок City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принадлежащее мэрии АО «Центр» планирует заключить инвестсоглашение, по которому имущественный комплекс в центре Ярославля перейдёт в частную собственность. Против этого выступил депутат муниципалитета Алексей Малютин, который обратился к врио губернатора области Михаилу Евраеву и исполняющему обязанности регионального прокурора Дмитрию Чумаку с просьбой разобраться с планируемым отчуждением Центрального рынка.

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В ответ на запрос депутата в правительстве Ярославской области пообещали разобраться в ситуации.

«Правительство Ярославской области рассмотрело Ваше обращение от 29 ноября 2021 г. № 284−11/21 о приостановлении реализации приостановлении реализации имущественного комплекса АО «Центр». Реализация указанного имущества не будет осуществляться без обсуждения на площадке Правительства Ярославской области», — сообщил в своём ответе исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Роман Колесов.

Ранее с требованием не продавать рынок обратились депутаты муниципалитета.

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