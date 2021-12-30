В Ярославле заморозят сделку по отчуждению рынка
Ярославль, 30 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области пообещало не давать ход заключению инвестсоглашения по передаче Центрального рынка в Ярославле в частную собственность без детального рассмотрения на площадке правительства. Об этом в своём ответе депутату Алексею Малютину сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Роман Колесов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, принадлежащее мэрии АО «Центр» планирует заключить инвестсоглашение, по которому имущественный комплекс в центре Ярославля перейдёт в частную собственность. Против этого выступил депутат муниципалитета Алексей Малютин, который обратился к врио губернатора области Михаилу Евраеву и исполняющему обязанности регионального прокурора Дмитрию Чумаку с просьбой разобраться с планируемым отчуждением Центрального рынка.
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В ответ на запрос депутата в правительстве Ярославской области пообещали разобраться в ситуации.
Ранее с требованием не продавать рынок обратились депутаты муниципалитета.