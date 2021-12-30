Лилль, Франция, , 14:44 — REGNUM Московский ЦСКА может купить полузащитника французского «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи. Об этом 30 декабря сообщает издание Karar.

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По информации источника, кроме ЦСКА, на 24-летнего футболиста претендуют английский «Ньюкасл Юнайтед» и турецкий «Галатасарай». Причём «Лилль» хочет продать его в английский клуб, поскольку тот сделал наиболее выгодное предложение.

В текущем сезоне Языджи сыграл за «Лилль» 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. До «Лилля» он выступал лишь за турецкий «Трабзонспор».