Москва, 30 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. У российской стороны нет причин утверждать, будто Иран тормозит венский переговорный процесс по возвращению к полноценному исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга 30 декабря.

Mid.ru Мария Захарова

Она добавила, что не в интересах Ирана тормозить процесс переговоров, и об этом в Тегеране заявляли не раз. Пока СВПД буксует, в силе остаются незаконные санкции США.

По словам Захаровой, США «уже не раз пожалели о фатальном решении предыдущей администрации разорвать ядерную сделку с Ираном». Тогда американцы «просто убежали» из неё, нарушив методы и формы выхода из договорённости, которые сами же дипломаты США и выработали.

«Восстанавливать всегда сложнее, чем разрушать. Вашингтону необходимо осязаемо подкрепить практическими шагами свои неоднократные обещания вернуться в СВПД», — сказала российский дипломат.

Для США растёт дискомфорт из-за статуса нарушителя резолюции Совета Безопасности ООН. Россия со своей стороны делает всё, чтобы помочь положению, и исходит из безальтернативности СВПД. Реализацию сделки нужно вернуть в устойчивое русло, о заключении нового солашения речь не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани заявил о продвижении вперёд переговоров между Тегераном и группой 4+1.

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