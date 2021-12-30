Рязань, 30 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Стоимость проезда в муниципальном городском транспорте изменится в Рязани с 1 января 2022 года. Решение принято региональной энергетической комиссией, соответствующий документ опубликован 30 декабря.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус в Рязани

За одну поездку в общественном транспорте пассажиры будут платить 24 рубля при безналичной оплате. Стоимость наличного расчёта составит 25 рублей.

С 2017 года тариф на проезд в городском транспорте Рязани составлял 23 рубля.