Сыктывкар, 30 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Коми произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском УГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла накануне, 29 декабря, около 11:30. 38-летний мужчина, управляя автомобилем Audi 100, двигался со стороны Ухты в направлении Сыктывкара. На 30 км автодороги Сыктывкар — Ухта водитель не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Haval.

Водитель Audi от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. 14-летняя девочка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье иномарки, с тяжелыми травмами доставлена в больницу Эжвинского района, медикам спасти ее не удалось.

В числе пострадавших оказались и другие пассажиры Audi: шестимесячный мальчик, находившийся на заднем пассажирском сиденье, с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом спинки носа, гематомой лица впал в кому и был доставлен в больницу. Ребенка перевозили без детского удерживающего устройства. Черепно-мозговую травму получил также 12-летний мальчик и женщина, они были пристегнуты ремнями безопасности.

52-летний водитель автомобиля Haval получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Не госпитализирован. Во время ДТП был пристегнут ремнями безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на трассе погибли три человека.