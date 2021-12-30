Москва, , 14:42 — REGNUM Рубль провел эффектный 2021 год, ожидания на следующий 2022 год пока довольно осторожные, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Важное значение имеет инфляция. Если Центробанк РФ возьмет ее под контроль, а это можно будет увидеть ко II кварталу, то давление на позиции «россиянина» с этой стороны сократится.

Поддержкой для рубля станет отсутствие рисков со стороны эпидемиологической составляющей. Говоря проще, без всплесков заболеваемости и сопутствующих этому проблем. Сглаженный геополитический фон также поддержит позиции рубля.

Сырьевая конъюнктура — еще один фактор опоры для российской валюты. Баррель нфти марки Brent ожидается в пределах $60−80, что для России вполне комфортные рамки.

В целом, без внешних стрессов рубль имеет все шансы сохранить определенную стабильность. Доллар США может торговаться внутри 2022 года в пределах 72−78 руб., евро — 82−88 руб.», — считает эксперт.

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