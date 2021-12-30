Москва, 30 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Рубль провел эффектный 2021 год, ожидания на следующий 2022 год пока довольно осторожные, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Важное значение имеет инфляция. Если Центробанк РФ возьмет ее под контроль, а это можно будет увидеть ко II кварталу, то давление на позиции «россиянина» с этой стороны сократится.

Поддержкой для рубля станет отсутствие рисков со стороны эпидемиологической составляющей. Говоря проще, без всплесков заболеваемости и сопутствующих этому проблем. Сглаженный геополитический фон также поддержит позиции рубля.

Сырьевая конъюнктура — еще один фактор опоры для российской валюты. Баррель нфти марки Brent ожидается в пределах $60−80, что для России вполне комфортные рамки.

В целом, без внешних стрессов рубль имеет все шансы сохранить определенную стабильность. Доллар США может торговаться внутри 2022 года в пределах 72−78 руб., евро — 82−88 руб.», — считает эксперт.

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