Магнитогорск, Челябинская область, 30 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 48-летняя женщина отдана под суд за приобретение, хранение и продажу немаркированных табачных изделий. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сигареты

Следователи полагают, что эта гражданка приобрела у неизвестного лица 3413 пачек сигарет. Их она хранила и также продавала. В мае товар был изъят.

Общая стоимость изъятого составила почти 370 тыс. рублей. теперь судьбу гражданки решит Ленинский райсуд Магнитогорска.