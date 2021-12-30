Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Петербурге на конкурсной основе проведут капитальный ремонт исторического жилого дома на улице Чайковского. Впервые капремонт жилого дома-памятника пройдет по заказу и под контролем городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), а не регионального «Фонда капремонта многоквартирных домов».

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Жилой дом на ул. Чайковского, д. 10, литера А, который капитально отремонтируют

Капремонт жилых домов со сложной архитектурной отделкой, которые входят в перечень культурного наследия, запустят в 2022 году. Как сообщили 30 декабря в пресс-службе КГИОП, накануне на сайте госзакупок уже появился первый тендер на реставрацию «Бывшего дома Бутурлиной», расположенного улице Чайковского. В КГИОП готовы выделить на работы 160 млн рублей. Компании-претенденты могут отправить свои заявки до 28 января 2022 года.

Смена заказчика таких работ связана со сложностью архитектурных решений жилых домов-памятников, наличием скульптур на фасадах, использованием натурального камня, металла, позолоты в ходе капремонта. Помимо дома на улице Чайковского на конкурсной основе планируют отреставрировать 255 объектов культурного наследия, которые представляют собой жилые дома Петербурга.

Отметим, домами с упрощенной архитектурой, как и прежде, займется «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».