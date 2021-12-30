Москва, 30 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

geralt Биометрия

Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ.

Физлица при наличии учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и при условии, что личность указанного в такой записи лица ранее подтверждена при личной явке, вправе с использованием российского программного обеспечения размещать свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе с применением пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего в своем составе идентификационный модуль.

Прописывается также возможность сдачи биометрии и для физлиц, находящихся за границей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что палата парламента защитила и права людей, не желающих проходить биометрию.

«Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг», — отметил он.

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