Париж, 30 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. С момента начала программы вакцинации против коронавируса во Франции для детей от 5 до 11 лет лишь немногие родители решили привить своих детей, сообщает Le Parisien.

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Власти Франции открыли 15 декабря 2021 года программу вакцинации для детей от 5 лет. С этого времени первую инъекцию вакцины от коронавируса получили только 23 000 детей. В общей сложности только 0,8% детей в этой возрастной группе получили первую инъекцию вакцины.

Согласно последнему исследованию CoviPrev, проведенному общественным здравоохранением Франции в начале декабря 2021 года, только 43% родителей намеревались вакцинировать своего ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции объявили, что не будут ограничивать число посетителей на ярмарках, выставках, в зоопарках и парках развлечений.