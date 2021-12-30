Уфа, , 14:36 — REGNUM Одного человека доставили в больницу после дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ДТП Mvd.ru

По предварительной информации, днем 30 декабря на ул. Левитана автобус ПАЗ, за рулем которого находился 34-летний мужчина, столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-2114.

Отмечается, что в этом ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, его доставили в больницу.

В салоне автобуса, который следовал по маршруту 218 «Дема — 18 больница», ехали пятнадцать человек. Они не пострадали. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.