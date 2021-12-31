Сараево, , 01:38 — REGNUM Боснии и Герцеговине угрожает не опасность от возникновения новой войны, а бедность и миграция населения из страны. Об этом заявил непризнанный ООН верховный представитель в БиГ Кристиан Шмидт 30 декабря.

Кристиан Шмидт José Cruz/Agência Brasil

Шмидт добавил, что на основании разговоров с гражданами БиГ он пришел к выводу, что обычные жители имеют «совершенно другие заботы по сравнении с политиками».

«Около 900 тысяч людей в БиГ по меркам ЕС живет на грани бедности, более 30% безработных, средняя зарплата — около 500 евро, а средняя пенсия чуть выше 200 евро. Это вопросы, которые нужно обсуждать в БиГ», — заявил Шмидт в интервью телеканалу Н1.

Напомним, что в региональной прессе ранее были опубликованы статистические данные, в соответствии с которыми за последние 8 лет около полмиллиона жителей БиГ покинуло страну.