Донецк, , 14:32 — REGNUM Цель возможной войны в Донбассе — провокация России на ответный удар, а не победа Киева. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал политолог Богдан Безпалько.

Владимир Зеленский Kvartal95 official

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

По его словам, маленькая победоносная война в Донбассе обернется крахом для Зеленского и его окружения.

«Ответный удар последует при любом раскладе, ответный удар будет смертельным для Зеленского и его вооруженных сил», — уверен эксперт.

Подробности о том, как Запад при помощи Украины пытается спровоцировать Россию на военные действия в Донбассе, а «Незалежная» обесценивает минские договорённости без формального отказа от них — в трансляции ИА REGNUM.

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