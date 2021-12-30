Донецк, 30 декабря 2021, 14:32 — REGNUM Цель возможной войны в Донбассе — провокация России на ответный удар, а не победа Киева. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал политолог Богдан Безпалько.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»
По его словам, маленькая победоносная война в Донбассе обернется крахом для Зеленского и его окружения.
«Ответный удар последует при любом раскладе, ответный удар будет смертельным для Зеленского и его вооруженных сил», — уверен эксперт.
Подробности о том, как Запад при помощи Украины пытается спровоцировать Россию на военные действия в Донбассе, а «Незалежная» обесценивает минские договорённости без формального отказа от них — в трансляции ИА REGNUM.
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