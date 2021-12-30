Таллин, , 14:30 — REGNUM Бывший президент Эстонии, гражданин США и сотрудник эстонской редакции американской радиостанции «Свободная Европа» Тоомас Хендрик Ильвеса назвал «клоуном» известного финского политика, который назвал его «агентом ЦРУ».

Эстония

Об этом сам Ильвес написал на своей странице в социальной сети Twitter: «Заплачу этому клоуну 10 000 евро, если он сможет доказать свои обвинения в том (NB! Он говорил это, являясь министром иностранных дел Финляндии), что действующий президент Эстонии был агентом ЦРУ. Довольно забавно читать такие жалкие повизгивания».

Речь идет об одном из лидеров Социал-демократической партии Финляндии и бывшем министре иностранных дел этой страны Эркки Туомиоя. Туомиоя и ранее утверждал, что возглавлявший Эстонии с 2006 по 2016 годы Ильвес контролируется американскими спецслужбами и обучался в ЦРУ.

В августе 2020 года Ильвес уже обращал на этот факт внимание на своей странице в соцсетях: «Министр иностранных дел Туомиоя утверждал, что меня обучало ЦРУ, когда в июле 2014 года я сравнивал Восточную Украину с Эстонией 1940 года».

«Активность» Ильвеса в отношении известного финского политика связана с тем, что тот накануне сам был обвинен в том, что являлся в 1980-е годы сотрудником разведки ГДР. Туомиоя пообещал 10 000 евро тому, кто готов поспорить с ним, что это правда.