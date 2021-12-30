Кострома, , 14:34 — REGNUM Костромское отделение КПРФ оштрафовали за организацию схода против QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском районном суде

Сход на Сусанинской площади в Костроме Костромское областное отделение КПРФ

Напомним, встреча с участием партийцев прошла 20 ноября в центре Костромы. Её участники собирали подписи под обращением к депутатам Костромской областной думы, в котором попросили не поддерживать законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.

Протокол в суд направила полиция. По мнению правоохранителей, члены партии нарушили установленный порядок проведения мероприятия в форме митинга, не согласовав его с властями.

Рассмотрев дело, суд назначил отделению КПРФ наказание в виде минимального штрафа, установленного по этой статье Кодексом об административных правонарушениях для юридических лиц — 70 тысяч рублей. Будут ли коммунисты обжаловать решение в вышестоящем суде, неизвестно.

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