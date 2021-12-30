Компания из Южной Кореи построит корветы для ВМС Филиппин
Сеул, 30 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Представители южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries (HHI) и министерства обороны Филиппин подписали контракт на строительство двух патрульных кораблей водоизмещением 3100 тонн. Об этом сообщает Business Korea со ссылкой на представителей судостроительной компании.
По их словам, сумма контракта составляет 583 млрд вон (~$490 млн). Корабли, которые будут построены на верфи в Ульсане, будут доставлены на Филиппины к 2025 году.
Известно, что каждое судно длинной 116 м и шириной 14,6 м оснастят противокорабельными ракетами и системами вертикального пуска (VLS), а также активной фазированной антенной решеткой (AESA).
Отметим, что недавно компания HHI поставила на Филиппины два фрегата водоизмещением 2 600 тонн.