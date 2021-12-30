Берлин, , 14:28 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена в скором времени встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом она заявила в интервью агентству DPA.

Анналена Бербок

«Как раз в нынешней очень напряженной ситуации для меня важно оставаться в тесном контакте. Поэтому я заблаговременно и позвонила российскому коллеге. Наверняка скоро будет возможность познакомиться лично», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки визита в Россию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок прорабатываются, этот визит не согласован окончательно.

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