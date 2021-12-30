Белгород, , 14:31 — REGNUM Горячим питанием во время зимних каникул будут обеспечены дети из неблагополучных семей в Белгородской области. Обеды организуют во всех муниципалитетах, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе правительства региона.

Обед © ИА REGNUM

По данным заместителя начальника областного департамента образования — начальника управления образовательной политики Екатерины Клименченко, списки детей из неблагополучных и малообеспеченных семей, которые нуждаются в организации горячего питания, предоставили все 22 муниципалитета. Всего это 692 ребёнка, некоторым доставят обеды в ланчбоксах на дом, другие получат его на базе учреждений.

«На базе образовательных учреждений, детских садов и других учреждений региона организованы специальные площадки, которые будут предоставлять питание. Каждый ребёнок сможет получить горячий обед с 12 до 14 часов дня. За каждым из них закреплён сопровождающий от образовательного учреждения, то есть наставник, который будет оказывать помощь», — пояснила Екатерина Клименченко.

Ежедневные обеды будут доставлять до 9 января.