Белгород, 30 декабря 2021, 14:31 — REGNUM Горячим питанием во время зимних каникул будут обеспечены дети из неблагополучных семей в Белгородской области. Обеды организуют во всех муниципалитетах, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе правительства региона.
По данным заместителя начальника областного департамента образования — начальника управления образовательной политики Екатерины Клименченко, списки детей из неблагополучных и малообеспеченных семей, которые нуждаются в организации горячего питания, предоставили все 22 муниципалитета. Всего это 692 ребёнка, некоторым доставят обеды в ланчбоксах на дом, другие получат его на базе учреждений.
Ежедневные обеды будут доставлять до 9 января.