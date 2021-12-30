Тбилиси, 30 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не в состоянии сделать заявление в связи с его переводом из военного госпиталя в тюрьму Рустави. Об этом 30 декабря сообщил журналистам адвокат политика Ника Гварамия.

Цитата из видео на YouTube Саакашвили и галстук

«Он не коммуникабелен, слаб, оглушен. Я не могу говорить вместо него. Заявление будет завтра», — сказал Гварамия.

По словам адвоката, Саакашвили может перемещаться только с помощью конвойных. Гварамия считает, что его выписали из госпиталя по «ложному» медицинскому диагнозу.

«Его врачи отметили, что он вернулся с тем же весом, что и ушёл. Это означает, что его восстановления не произошло», — заявил адвокат.

Напомним, согласно заявлениям Саакашвили, он голодал с 1 октября по 20 ноября, после чего был переведён в Горийский военный госпиталь. В конце декабря врачи госпиталя отметили, что политик физически восстановился после голодовки, но его сторонники заявляют, что у экс-президента остались сложности с психикой, которые якобы начались в тюрьме. Представители руководства страны неоднократно заявляли, что голодовка является «фейковой».