Таллин, 30 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В четверг, 30 декабря, в эфир эстонского гостелеканала на руском языке ETV+ выйдет передача «Эстонский Петербург», сообщила пресс-служба гостелерадио страны ERR.

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Передача подробно расскажет о роли выходцев из Эстонии в истории столицы Российской империи. «Мы отправляемся туда, чтобы узнать, как в нем жили, работали и творили наши соотечественники. Зрителей ждут уникальные съемки в Петербурге и Эстонии и интересные рассказы историков, краеведов и дипломатов», — говорится в анонсе программы.

Отмечается, что когда-то имперский Санкт-Петербург был вторым по численности городом эстонского населения после Таллина.

Ведущий передачи «Эстонский Петербург» — театральный актер и радиоведущий русской Эстонии Илья Нартов, режиссер — Екатерина Додзина, оператор-постановщик — Дмитрий Кувалдин, продюсер — Владимир Павлов.