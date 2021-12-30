Саратов, , 14:47 — REGNUM В Саратове от деятельности семи мошенников пострадали 43 человека. Общий материальный ущерб составил более 5 млн рублей. Как сообщает ГУ МВД России по Саратовской области, по фактам мошенничества возбудили 43 уголовных дела, которые объединили в одно производство.

Авторынок Vladtime.ru

Оперативники Саратовской области задержали четверых подозреваемых, двое из них — в Саратове, за двумя другими фигурантами выехали в Санкт-Петербург. В августе 2021 года были задержаны еще трое сотрудников одного из автосалонов Саратова.

По версии следствия, злоумышленники с сентября 2020 года по август 2021 года при реализации автомобилей и дополнительного оборудования осуществляли мошеннические действия в отношении граждан. Они убеждали покупателей выгодно обменять старые машины на новые автомобили, обещав низкий процент по кредиту и хорошую скидку. Подозреваемые обговаривали с покупателями договор на один автомобиль, а в реальности обманом вынуждали их взять кредит на другую машину с завышенной ставкой. Затем автомобиля по разным причинам не было в наличии и сотрудники автосалона предлагали выбрать машину из того ассортимента, который был в наличии в салоне. В основном это были подержанные автомобили. Пострадавшие за бесценок продавали свое транспортное средство и оформляли кредиты.

Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, остальные пятеро фигурантов заключены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, на авторынке России с начала 2021 года по июнь включительно было продано 870 749 автомобилей — на 37% больше, чем год назад.

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