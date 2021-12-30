Таллин, 30 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Эстонии возросло количество жителей, решивших встретить новогодние праздники за рубежом. Об этом сообщило эстонское радио Vikkerraadio cо ссылкой на генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.

(сс) Maklay62 Самолет

Так, помимо излюбленных авианаправлений в Египет и на Канарские острова появились и новые фавориты.

«В этом году большую роль для туристического сектора играет выставка в Дубае. Expo 2020 проводится достаточно долгий период — до марта месяца 2022 года. Многие решили посетить данное мероприятие», — рассказала Халлик.

Она добавила, что Объединенные Арабские Эмираты по сравнению с предыдущими годами пользуется все большей популярностью, увеличилось количество поездок в Саудовскую Аравию, которая совсем недавно стала открытой для интуристов.

Туристам Эстонии перед поездкой за рубеж в Союзе туристических фирм рекомендуют узнать на сайте Министерства иностранных дел показатель заболеваемости страны назначения, а также ознакомиться с возможными ограничениями на поездки.